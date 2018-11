ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (29.11.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) charttechnisch unter die Lupe.Die Börsenhistorie der FUCHS PETROLUB-Aktie sei lange Zeit von einer echten Erfolgssträhne gekennzeichnet gewesen. Doch nun drohe auf Jahresbasis die Ausprägung des zweiten "shooting stars" in Folge. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde die 2018er-Kerze dabei sogar den Körper des vorangegangenen Pendants umschließen, so dass ein sog. "bearish engulfing" entstehe. Im Monatschart sei die negative Weichenstellung indes bereits eingetreten. So habe das Papier hier die wichtige Haltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 43,27 EUR), einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (42,24/42,06 EUR) sowie dem Februartief (41,00 EUR) preisgeben müssen. Die zuletzt genannte Marke definiere gleichzeitig die Nackenlinie eines klassischen Doppeltopps, so dass mittlerweile eine abgeschlossene obere Umkehr vorliege. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe des Trendwendemusters ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 31 EUR. Auf dem Weg in diese Region würden die Tiefs von 2016 (33,62/33,20 EUR) ein wichtiges Etappenziel abstecken. Den Bullen helfe dagegen nur eine schnelle Rückeroberung der beschriebenen Widerstandszone bei 41,00/43,27 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:36,94 EUR -0,59% (28.11.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:37,18 EUR 0,00% (29.11.2018, 08:29)