Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

47,18 EUR +0,62% (23.02.2018, 11:54)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (23.02.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 45 auf 46 Euro.Der Mannheimer Konzern habe im Geschäftsjahr 2017 mit einem hohen organischen Umsatzwachstum geglänzt, das sich offenbar im Schlussquartal nochmals beschleunigt habe (9M: +8%; Gesamtjahr 2017: +9%), so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Negative Wechselkurseffekte seien ganzjährig erstaunlich gering geblieben und seien durch positive Portfolioeffekte kompensiert worden. Mit der guten Umsatzentwicklung hätten dieErgebnisgrößen allerdings nicht annähernd mithalten können. Augenscheinlich sei das EBIT in Q4 sogar rückläufig gewesen, wozu aber eine (der Höhe nach nicht bezifferte) Firmenwertabschreibung in Skandinavien beigetragen habe. Auch beim Nachsteuerergebnis habe es im Zeitraum Oktober bis Dezember außer einer steuerlichen Entlastung als Folge der US-Steuerreform (auch hier seien bisher über die Höhe keine Angaben gemacht worden) keine Fortschritte gegeben. Schwierigkeiten bereite die zeitnahe Weitergabe der Verteuerung bei den Rohstoffen in Form höherer Absatzpreise. Strauß sehe aktuell keinen größeren Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie bekräftigt und das Kursziel von 46 auf 47 Euro angehoben. (Analyse vom 23.02.2018)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:46,96 EUR -0,17% (23.02.2018, 11:38)