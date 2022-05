Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (17.05.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.VH2 liefere - auch mit dem jetzt vorgelegten Q1/22-Bericht - den erwarteten positiven Newsflow, würden die Fachanalysten der Research-Boutique aus Frankfurt/M betonen. Die MBB SE Tochtergesellschaft, mit Sitz in Tostedt, biete für große Projekte wie Stromtrassen (Korridor Nord; Suedlink) und die LNG-Pipeline in Wilhelmshafen. Projektstarts dürften im Herbst 22 - mittels ARGEn - sein. Es solle in Wilhelmshafen sehr schnell gehen, in Wilhelmshafen solle das erste Terminal (FSRU) zum Jahreswechsel 22/23 betriebsbereit sein, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie schreiben. Dafür sei landseitig in Rekordzeit eine Anschlusspipeline zu den unter anderem auch zu den Speichern zu bauen.Die aktuelle politische West-Ost-Krise in Europa wirke ganz offensichtlich als Transformationskatalysator.Die Auftragslage sei auf Rekordniveau und sehr gut, sei die aktuelle Einschätzung der Aktienexperten von EQUI.TS GmbH. Der Q1/22-Ordereingang sei um 90% YoY auf EUR 123,5 Mio. gestiegen. Die Q1/22-Book-to-Bill-Ratio (211,6%; Q1/21: 123,7%) sei sehr kräftig gestiegen und lasse Wachstum erwarten.Die Equitystory werde zunehmend sichtbar. Eventuelle auftretende Lieferketten- und Inflationsprobleme dürften auch über Subunternehmer und Projektnachforderungen, so die Aktienexperten, "gelöst" werden. Nach Meinung der Fachanalysten aus Frankfurt/M sei das Chancen-/Risiko-Verhältnis der MBB SE Tochtergesellschaft - im positiven Terrain.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bekräftigen wieder Kaufempfehlung für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie. (Analyse vom 17.05.2022)