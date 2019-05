Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

20,80 EUR +2,46% (29.05.2019, 16:05)



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

20,80 EUR +0,97% (29.05.2019, 17:36)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Unsere 5 Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Sie und lösen gerne Ihre Aufgabenstellungen. (29.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Stephan Bonhage, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) weiterhin zu kaufen.FORTEC Elektronik habe heute die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 veröffentlicht und die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr erhöht.Der Konzernumsatz sei im dritten Quartal um 11,1% gestiegen und habe mit 24,7 Mio. Euro nah an der Analystenprognose gelegen (MONe: 24,6 Mio. Euro). Die im vergangenen Jahr akquirierten UK-Gesellschaften hätten wie erwartet einen Umsatzbeitrag von ca. 2 Mio. Euro geleistet, der zu rund 60% auf das Segment Datenvisualisierung und zu etwa 40% auf den Bereich Stromversorgung entfallen sein dürfte. Das um die UK-Gesellschaften bereinigte organische Wachstum sollte demnach rund 2% betragen haben.Auf Segmentebene habe im Bereich Stromversorgung mit einem Wachstum in Q3 von 22,4% auf 9,3 Mio. Euro die Analystenprognose übertroffen werden können (MONe: 8,0 Mio. Euro). Der im letzten Geschäftsjahr initiierte Ausbau des Vertriebs in diesem Segment zeige damit noch stärkere Impulse als antizipiert. Mit einem Umsatz von 15,4 Mio. Euro habe der Bereich Datenvisualisierung hingegen etwas unter der Analystenprognose gelegen (MONe: 16,6 Mio. Euro) und dürfte sich angesichts der starken Vorjahresbasis sowie der nicht unüblichen Schwankungen im Projektgeschäft organisch leicht rückläufig entwickelt haben.EBIT-Guidance nochmals angehoben: Angesichts des auf hohem Niveau stabilen Auftragsbestands von 48,0 Mio. Euro habe FORTEC das Umsatzziel bestätigt und die EBIT-Prognose erneut nach oben angepasst. Der Vorstand erwarte nun ein Konzern-EBIT i.H.v. rund 7,5 Mio. Euro (vorher: leicht über 7 Mio. Euro). Die Anpassung der EBIT-Guidance decke sich mit den Analystenschätzungen (MONe: 7,6 Mio. Euro) und untermauere die zu Beginn des Jahres antizipierte klare Profitabilitätsverbesserung des Unternehmens.FORTEC sei nach Erachten des Analysten auf einem guten Weg, die aktualisierten Jahresziele zu erreichen. Der Auftragsbestand und die sichtbaren Vertriebserfolge würden hierbei eine solide Grundlage für das laufende Q4 bilden. Trotz der nicht außer Acht zu lassenden makroökonomischen Unsicherheitsfaktoren würden die Analysten auch mittelfristig optimistisch bleiben.Patrick Speck und Stephan Bonhage, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen daher seine Prognosen und das Rating "kaufen" mit unverändertem Kursziel von 26,00 Euro. (Analyse vom 29.05.2019)