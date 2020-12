Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (01.12.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC habe am Freitag Zahlen für das erste Quartal 2020/2021 veröffentlicht, die wie Anfang des Monats nach Vorlage desverhaltenen Gesamtjahresausblicks (Umsatz bis zu -15%; EBIT bis zu -10%) erwartet wenig Esprit versprühen würden, bereinigt aber im Prognosekorridor liegen würden.Der Konzernumsatz habe mit 20,2 Mio. Euro um 5,9% unter Vorjahr gelegen, was auf moderaten Rückgängen in beiden Segmenten beruht habe. Im Bereich Stromversorgungen seien die Erlöse mit rund -7,5% yoy auf 7,4 Mio. Euro etwas stärker gesunken. Das Segment Datenvisualisierungen habe sich mit einem Umsatzrückgang von ca. -5,9% yoy auf 12,8 Mio. Euro hingegen etwas krisenfester gezeigt. Beim konzernweiten Auftragsbestand habe FORTEC - trotz der fortwährenden Corona-Pandemie - zudem per Ende September mit 46,9 Mio. Euro eine leichte Steigerung von 6,3% yoy verzeichnet, was nach Erachten des Analysten grundsätzlich für die Robustheit des Geschäftsmodells spreche.Ergebnisseitig hätten die im Rahmen des Corona-Krisenmanagements eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen aggregiert in weitgehend unveränderten Aufwandsquoten resultiert. Während die Materialeinsatzquote marginal höher ausgefallen sei (71,0%; +20 BP yoy), hätten sowohl die Personalkosten (16,4%; -50 BP yoy) als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (7,7%; -20 BP yoy) überproportional gesenkt werden können. Dass das EBIT bei unveränderten Abschreibungen (0,4 Mio. Euro) mit 1,4 Mio. Euro dennoch knapp 30% unter dem Vorjahreswert gelegen habe, beruhe in erster Linie auf dem in Q1/19 erzielten Sonderertrag aus einem Immobilienverkauf der Tochter EMTRON. Dieser habe die sonstigen betrieblichen Erträge im Vorjahr mit rund 0,5 Mio. Euro begünstigt. Auf bereinigter Basis sei die operative Marge mit 6,9% annähernd stabil geblieben.Mit Blick auf die Umsatz-und Ergebnisentwicklung bewege sich FORTEC nach Q1 im erwarteten Rahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des positiven Sondereffekts im Vorjahr. Daher ist Patrick Speck, Analyst der Montega AG, unverändert vom Investment Case und der Unternehmensqualität überzeugt und bestätigt sein Rating "kaufen" für die FORTEC Elektronik-Aktie sowie das Kursziel von 24,00 Euro. (Analyse vom 01.12.2020)