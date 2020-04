Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FLIR Systems:



FLIR Systems, Inc. (ISIN: US3024451011, WKN: 917029, Ticker-Symbol: FL4, NASDAQ-Symbol: FLIR) gehört zu den weltweiten Marktführern bei Infrarot- und Wärmebildkameras sowie Nachtsichtgeräten. Die Produkte des Unternehmens spielen eine wichtige Rolle in vielfältigen industriellen, gewerblichen und staatlichen Bereichen (Luftwaffe, Marine, Heer, Polizei, Grenzsicherung, Schifffahrt, Medizin, Automatisierung, Mechanik und Elektrik) in über 60 Ländern und die fortschrittlichen Sensoren und integrierten Sensorik-Systeme ermöglichen dabei die Erfassung und Analyse von kritischen Informationen über eine Vielzahl von Anwendungen.



Neben der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Infrarot-Technik-Geräte und Wärmebildkameras bietet FLIR seinen Kunden Mehrwert durch fortschrittliche Überwachungs- und taktische Verteidigungsanwendungen, Verbesserung der persönlichen und öffentlichen Sicherheit, Bereitstellung von Infrastruktur-Ineffizienz-Informationen, Anzeige von Prozess-Unregelmäßigkeiten sowie Daten- und Analytics-Applikationen. Dabei erfüllt das Geschäftsmodell die Bedürfnisse einer Vielzahl von Kunden durch den Verkauf von effizienten und kostengünstigen off-the-shelf-Produkten sowie System-Konfigurationen und die zeitnahe Reaktion auf Marktveränderungen. (21.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FLIR Systems-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FLIR Systems Inc. (ISIN: US3024451011, WKN: 917029, Ticker-Symbol: FL4, NASDAQ-Symbol: FLIR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Welt warte auf den Impfstoff - doch bis er vorhanden sei, werde es wohl noch eine Weile dauern. Bis dahin gelte es für Unternehmen und Behörden, im Kampf gegen Corona möglichst viel Sicherheit in den Alltag zu bringen. Dazu gehöre auch der Einsatz von Wärmebildkameras. "Aktionär"-Tipp FLIR Systems könnte vor einer Auftragsflut stehen.Die Nachfrage nach Wärmebildgeräten, die die Körpertemperatur von Angestellten überwachen würden, steige stark. Dies melde die Nachrichtenagentur "Bloomberg".Am Montag habe bereits "Reuters" vom Einsatz der Infrarotkameras bei Amazon berichtet. Laut "Bloomberg" würden auch Autohersteller wie General Motors auf die Technik setzen. Hintergrund: Fieber sei ein häufiges Symptom, wenn jemand mit dem Coronavirus infiziert sei.Zwei Top-Anbieter der Branche, FLIR Systems und Seek Thermal, würden nun klar machen: "Wir geben unser Bestes, um der Nachfrage gerecht werden zu können." Wegen des knappen Angebots einiger Materialien wie etwa Aluminium müssten manche Kunden aber möglicherweise etwas warten.Im Februar habe Cannon noch nicht erwartet, dass der Ausbruch von COVID-19 ein "Nadelöhr" für FLIR Systems sein könnte. "Das hat sich nun geändert, da mittlerweile jeder die Auswirkungen der Pandemie auf die US-Wirtschaft erkennen kann."Louie DiPalma, Analyst bei William Blair & Co., erwarte ein breites Einsatzfeld von Wärmebildkameras. "Es ist wahrscheinlich, dass sie nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch bei Sportveranstaltungen oder in Theatern eingesetzt werden." DiPalma sehe in der FLIR-Aktie einen Kauf.Die Aktie von FLIR Systems steige am Montag nach der Meldung um 14 Prozent. Doch damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Der Titel sei mit einem 2020er KGV von 18 für einen Tech-Wert günstig zu haben, zumal die Aussichten nun top seien. Seit der Empfehlung vom 1. April notiere die Aktie 44 Prozent im Plus."Der Aktionär" erhöht das Kursziel auf 50,00 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 21.04.2020)