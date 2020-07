Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

9,103 EUR +0,35% (16.07.2020, 10:44)



Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

9,065 EUR -0,06% (16.07.2020, 12:25)



NYSE-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

10,43 USD +1,46% (15.07.2020, 22:10)



ISIN Fiat Chrysler-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat Chrysler-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (16.07.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FIAT Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers FIAT Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU).Peugeot und FIAT Chrysler hätten gestern Abend gemeldet, dass der Name des geplanten, fusionierten Konzerns Stellantis lauten solle. Der Name Stellantis werde ausschließlich auf Konzernebene als Unternehmensmarke verwendet. Die Namen und die Logos der einzelnen Marken des neuen Konzerns sollten unverändert bleiben. Der Abschluss des Fusionsprojekts solle voraussichtlich in Q1/2021 erfolgen. Bereits Mitte Mai habe der Konzern beschlossen, mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie keine ordentliche Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuschütten.Stellantis sei nur ein Name: Viel wichtiger denn je sei für FIAT Chrysler, dass die Fusion mit dem französischen PSA-Konzern komme. Der 2. Fusionsversuch müsse sitzen, nachdem der zuvor geplante Zusammenschluss mit dem französischen Renault-Konzern 2019 gescheitert sei.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die FIAT Chrysler-Aktie, erhöht das Kursziel aber marktbedingt von EUR 5,80 auf EUR 7,00. (Analyse vom 16.07.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fiat Chrysler Automobiles N.V.": Keine vorhanden.Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie: