Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestrige FED-Sitzung löste keine große Bewegung an den amerikanischen Aktienmärkten aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Asien schienen Investoren heute Morgen guter Dinge zu sein. Die meisten Börsenbarometer in der Region würden Kurszuwächse verzeichnen. Ebenso würden die vorbörslichen Indikatoren in Europa auf einen positiven Start in den Handelstag hindeuten.An den Rohstoffmärkten setze der Ölpreis seine Aufwärtsbewegung fort. Gestützt werde diese durch einen stärker als erwarteten Rückgang der US-Rohöllagerbestände, eine weiterhin starke Nachfrage aus Asien und die bereits erwähnte Hoffnung auf ein weiteres US-Fiskalpaket. Auch Gold notiere heute Morgen leicht höher. (17.12.2020/ac/a/m)