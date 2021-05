Unternehmensnachrichten:



Die Federal Reserve habe der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) privat mitgeteilt, dass ihre Compliance-Programme nicht den Anforderungen entsprechen würden, was darauf hindeute, dass die Bank eine Reihe von vergangenen Vereinbarungen mit den US-Regulierungsbehörden nicht einhalte, so Bloomberg. Die Nachrichtenagentur berufe sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.



Das 7,5 Mrd. Euro umfassende Angebot der Quantum Group für Volkswagens (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) Supersportwagenmarke Lamborghini stehe immer noch, habe der Gründungspartner der Schweizer Gruppe am Freitag gesagt - Tage nachdem der deutsche Autobauer gesagt habe, die Einheit stehe nicht zum Verkauf. (31.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices starteten aufgrund der Feiertage in den USA und Großbritannien mit gemischter Stimmung und gedämpftem Handel in die Woche, so die Experten von XTB.Eine Reihe von neuen Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche veröffentlicht würden, einschließlich der Inflation und der Arbeitslosigkeit in der Eurozone und Deutschland, würden ein Update über die Erholung liefern.