Berlin (www.aktiencheck.de) - Die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hat die Gamescom 2017 kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Wichtig ist aber auch, endlich die Rundfunklizenzen an das digitale Zeitalter anzupassen. Es kann nicht sein, dass die Rundfunklizenzpflicht Streamer beispielsweise bei Youtube und Twitch behindert. Deswegen drängen die Freien Demokraten in den Landesparlamenten darauf, die Rundfunklizenzpflicht durch eine Anzeigepflicht zu ersetzen.Auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz müssen wir nachbessern: Die Debatte über die Löschpraxis von Facebook zeigt bereits jetzt, dass das NetzDG zur Löschmanie in den sozialen Netzwerken führen wird. Selbstverständlich müssen wir als Gesellschaft strafrechtliche Inhalte sowohl offline als auch online bekämpfen. Aber hierbei dürfen wir das Strafverfolgungsmonopol des Staates nicht durch einen privatisierten Zensurdienst ersetzen. Deswegen muss das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den Prüfstand, noch ehe es überhaupt in Kraft getreten ist." (23.08.2017/ac/a/m)