Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN:DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 60 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 250.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a. auf Xetra gehandelt. (20.03.2019/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN:DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9).Die vorläufigen Ergebnisse hätten auf Jahresbasis ein starkes Wachstum bei allen Hauptkennzahlen gezeigt. Der Umsatz sei um 126% J/J auf EUR 37 Mio. gestiegen, während das EBITDA EUR 10 Mio. erreicht habe. Die Performance sei durch das Gewerbeimmobilienportfolio geprägt worden, das sowohl die Mieteinnahmen als auch die Veräußerungserlöse getrieben habe. FCR habe kürzlich eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 3,3 Mio. abgeschlossen, um ihre Wachstumsstrategie zu finanzieren und die Bilanzkennzahlen zu verbessern. Das Management schlage eine Dividende in Höhe von EUR 0,35 je Aktie für die Ergebnisse in 2018 vor. Das aktualisierte Modell des Analysten ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 25, nachdem er die besser als erwartete Performance von 2018 und die neue Aktienanzahl berücksichtigt habe.Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, bleibt bei seiner "buy"-Empfehlung für die FCR Immobilien-Aktie. (Analyse vom 20.03.2019)Börsenplätze FCR Immobilien-Aktie: