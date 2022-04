Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze FACC-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FACC-Aktie:

7,82 EUR -2,98% (06.04.2022, 17:35)



Wiener Börse-Aktienkurs FACC-Aktie:

7,66 EUR -1,92% (07.04.2022, 09:04)



ISIN FACC-Aktie:

AT00000FACC2



WKN FACC-Aktie:

A1147K



Ticker-Symbol FACC-Aktie:

1FC



Wien Ticker-Symbol FACC-Aktie:

FACC



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (07.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) unter die Lupe.Der Konzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 ein positives operatives Ergebnis von EUR 4 Mio. erwirtschaftet und erwarte für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 10%, sowie ein EBIT im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Die geplante Erhöhung der Produktionsrate für die A320-Familie von 45 pro Monat in Q4 2021 auf 65 bis Mitte 2023 dürfte einer der stärksten Wachstumstreiber sein. Ein neuer Liefervertrag über Leitwerkskomponenten für den A220, bei welcher FACC Alleinlieferant für Seiten- und Höhenruder sei, sei bereits zu Beginn dieses Jahres angelaufen. Der neue Vertrag für die Boeing 787, welcher zu besseren Konditionen als der alte abgeschlossen worden sei, werde die Profitabilität des Segments Engine & Nacelles in Zukunft wahrscheinlich verbessern, stehe aber unter dem Vorbehalt der Zustimmung der US-Behörden zur Wiederaufnahme der ausgesetzten Dreamliner-Lieferungen.Das Q4 2021 sei durch eine erwartete außerordentliche Belastung in Höhe von EUR 29,4 Mio. als Folge eines verlorenen Rechtsstreits stark beeinflusst worden. Das EBIT habe daher EUR -25,1 Mio. betragen und sei bereinigt um diese Belastung mit EUR 4,3 Mio. positiv gewesen.Der Anteil der russischen Flugzeughersteller am Konzernumsatz sei mit 0,25% minimal. Nach Unternehmensangaben bestünden keine ausstehenden Forderungen. Insgesamt würden die Aufträge russischer Flugzeughersteller 3,6% der weltweit ausstehenden Flugzeugbestellungen ausmachen, wobei kleinere Maschinen, wie etwa die A320-Familie von Airbus, rund drei Viertel des Gesamtvolumens ausmachen würden. Mögliche negative Auswirkungen sehe der Analyst eher in der allgemeinen konjunkturellen Abschwächung und einer Verschlechterung des Geschäftsklimas in der Luftfahrtindustrie. Das Ausmaß hänge natürlich von der Dauer des Ukraine-Krieges ab.Die Rückkehr der Wachstumsdynamik mit einem prognostizierten Umsatzanstieg von etwa 10% in GJ 2022e, welches nach Ansicht des Analysten in den kommenden Jahren anhalten dürfte, basiere auf den angekündigten Produktionssteigerungen der wichtigsten Programme, neuen Lieferverträgen und dem potenziellen Beginn der kommerziellen Auslieferungen der chinesischen Comac C919. Die Analystenschätzungen würden jedoch bereits auf einem sehr starken Anstieg des operativen Gewinns auf EUR 32 Mio. in GJ 2024e (versus EUR 4 Mio. in GJ 21) beruhen, welcher sich erstmal bewahrheiten müsse. Auch die Bewertung, die in etwa auf dem Branchenniveau liege (EV/EBITDA 2023/24e ca. 10x), biete nach Ansicht des Analysten im aktuellen, von hoher Unsicherheit geprägten Umfeld keinen Anreiz für eine stärkere Neubewertung der Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.