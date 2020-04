Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (03.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Exxon Mobil-Aktie sei gestern in einer Erholungsrallye nach oben gelaufen. Die vorherigen starken Verluste seien dem Coronavirus, der nachlassenden Wirtschaftsleistung, die man vermutet habe und dem Preiskrieg am Ölmarkt geschuldet gewesen. Gestern sei es erst mal zu einer Gegenbewegung gekommen, die dann irgendwann wieder ausgelaufen sei. Die Exxon Mobil-Aktie ist letztendlich mit einem Plus von 7,65% aus dem Handel gegangen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.04.2020)