Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (05.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Tag der Sitzung des Ölverbunds OPEC+ ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag verteidigt. Am Donnerstagmorgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,38 US-Dollar gekostet. Das seien 21 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um ein Cent auf 107,81 Dollar gestiegen.Am Vortag hätten die Ölpreise deutlich zugelegt. Auslöser sei die Aussicht auf ein EU-Embargo auf russisches Rohöl gewesen. Die EU-Kommission schlage vor, den Bezug russischen Erdöls als Sanktion wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine innerhalb eines halben Jahres auslaufen zu lassen. Die EU-Länder müssten dem Vorschlag aber noch einstimmig zustimmen, was noch nicht sicher sei.Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweise auf einen Aspekt des möglichen neuen EU-Sanktionspakets: "Demnach soll es in Europa ansässigen Unternehmen künftig verboten werden, Öllieferungen aus Russland über den Seeweg zu transportieren und diese zu versichern." Davon wären alle Öllieferungen betroffen und nicht nur die nach Europa. "Diese Sanktion hätte somit weitreichendere Folgen für den Ölmarkt als das sich abzeichnende EU-Ölembargo", schreibe Fritsch. Der Großteil der Versicherungen im Schiffsverkehr unterliege europäischem Recht.In diesem Umfeld berate die OPEC+ über ihre Förderstrategie. Es werde erwartet, dass der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Verbund seinen Kurs moderater Produktionssteigerungen fortsetze. Bislang seien trotz des Ukraine-Kriegs keine größeren Konflikte innerhalb der OPEC+ festzustellen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: