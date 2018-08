Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (20.08.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Der Nettogewinn des Q2/2018 habe sich insgesamt im Rahmen der Analystenerwartung bewegt, aber das vierte Mal in den letzten fünf Quartalen den Marktkonsens verfehlt. Die Quartalsdividende (0,82 USD/Aktie) habe der Analystenerwartung entsprochen. Der freie Cashflow sei zwar positiv gewesen, habe die Dividende aber nicht vollständig gedeckt. Negativ sei erneut die Öl- und Gasproduktion (-7% y/y) aufgefallen, die das niedrigste Niveau seit dem Zusammenschluss von Exxon und Mobil im Jahr 1999 erreicht habe.Insgesamt werte Diermeier das Q2-Zahlenwerk von Exxon Mobil als das schwächste in seinem Öl- und Gas-Coverage-Universum. Exxon Mobil verfüge aber über eine überdurchschnittliche Reichweite der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven (2017: 14,2 Jahre) und überdurchschnittliche Kreditratings. Exxon Mobil (März 2018) zeige ein optimistisches Mittelfrist-Szenario bezüglich der Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung auf (bis 2025 bei Ölpreis auf Niveau von 2017: +105% bzw. +90%).Bei einem KGV 2019e von 16,0 sowie einer Dividendenrendite 2019e von 4,3% lautet unser Rating für die Exxon Mobil-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute weiterhin 85 USD. (Analyse vom 20.08.2018)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:68,70 EUR +0,41% (20.08.2018, 11:46)