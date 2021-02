NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (25.02.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) charttechnisch unter die Lupe.Von Sommer 2016 bis März 2020 habe sich die Exxon Mobile-Aktie in der Spitze mehr als gedrittelt. Die beiden Tiefpunkte vom März bzw. vom Oktober bei 30,11/31,11 USD vergangenen Jahres würden nun aber die Hoffnung auf Ausprägung eines klassischen Doppelbodens wecken. Um die untere Umkehr abzuschließen, bedürfe es nur noch eines kleinen Zündfunkens in Form eines nachhaltigen Spurts über das Erholungshoch vom Juni bei 55,35 USD. Zusammen mit den Jahrestiefs von 2010/2008 (55,95/56,51 USD) sowie der 50%-Korrektur des letzten Baisseimpulses (56,80 USD) entstehe auf diesem Niveau sogar ein wichtiges Barrierenbündel. Verschiedene Indikatoren würden Mut in Sachen "erfolgreicher Trendwende" machen. So liege im Verlauf des RSI der Bruch des Abwärtstrends seit September 2018 vor, während der MACD gerade ein neues Einstiegssignal habe generieren können - und zwar auf historisch niedrigem Niveau. Gelinge der Befreiungsschlag, winke zunächst ein Wiedersehen mit der Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 64,51 USD) und dem Tief von 2018 (64,66 USD). Langfristig ließe sich das Anschlusspotenzial aus einem abgeschlossenen Doppelboden sogar auf rund 24 USD taxieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:46,80 EUR +0,42% (25.02.2021, 08:56)Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:46,785 EUR +4,42% (24.02.2021, 17:35)