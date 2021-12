Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

55,47 EUR +1,24% (07.12.2021, 10:57)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

61,58 USD +1,13% (06.12.2021, 22:10)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (07.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) von 61 USD auf 62 USD.Exxon Mobil habe Anfang Dezember - unüblich für den Konzern - ein Update zum Geschäftsplan (neu: bis 2027 (zuvor: bis 2025)) veröffentlicht, was Diermeier auf den steigenden Druck in Hinblick auf die Klimaneutralität zurückführe. Wie bereits Anfang November gemeldet, sollten sich die Investitionen mit niedrigerer CO2-Intensität im Zeitraum 2022-2027 auf 15 Mrd. USD belaufen (zuvor: 3 Mrd. USD im Zeitraum 2021-2025). Die jährlichen Gesamtinvestitionen sollten sich im Zeitraum 2022-2027 (bisher: 2022-2025) auf 20 bis 25 Mrd. USD belaufen. Zusammen mit Effizienzsteigerungsmaßnahmen leite Exxon Mobil im Rahmen eines 60 USD je Barrel Ölpreis-Szenarios (Brent, real) signifikante Ergebnis- und Cashflow-Verbesserungen bis 2027 (ggü. 2019) ab. Daraus übergebe sich den Unternehmensangaben zufolge eine kumulierte Überschussliquidität im Zeitraum 2022-2027 von rund 100 Mrd. USD, die für den Verschuldungsabbau, Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe (Ende Oktober: ab 2022 innerhalb von 12-24 Monaten ca. 10 Mrd. USD) verwendet werden könnten.Jedoch seien nach Erachten des Analysten durch Omikron die (Konjunktur-)Risiken gestiegen. Der Brent-Preis sei von seinem Mehrjahreshoch (Ende Oktober) um rund 15% zurückgekommen und notiere derzeit etwa auf dem Durchschnittsniveau des laufenden Jahres. Die OPEC+ beabsichtige, ihre Ölförderung im Januar 2022 um 400 Tsd. Barrel pro Tag zu erhöhen, womit das "Erhöhungstempo" der Vormonat beibehalten werden solle.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet unser Votum für die Exxon Mobil-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 07.12.2021)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:55,38 EUR +1,48% (07.12.2021, 11:06)