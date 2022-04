Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

76,41 EUR -0,44% (07.04.2022, 18:36)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

83,18 USD -0,56% (07.04.2022, 18:24)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (07.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Donnerstag erneut gesunken und hätten damit an ihre noch deutlicheren Verluste vom Vortag angeknüpft. Die Schwankungen würden groß bleiben. Am Mittwoch seien die Preise unter Druck geraten, nachdem der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eine zusätzliche Freigabe aus der strategischen Ölreserve der Mitgliedsländer bestätigt habe. Details sollten noch bekannt gegeben werden. Erst kürzlich hätten die USA mitgeteilt, einen erheblichen Teil ihrer Ölreserven auf den Markt zu geben.Am Ölmarkt würden sich mittlerweile immer stärker die Folgen des starken Preisanstiegs im März zeigen. Die westlichen Industriestaaten würden versuchen, mit einer Freigabe der Reserven gegenzusteuern. Zudem sei in den USA die Fördermenge deutlich erhöht worden.Belastet würden die Ölpreise auch durch die scharfen Corona-Maßnahmen in China. Diese würden zu verschärften Lieferengpässen führen. Dies dürfte auch die Weltwirtschaft insgesamt belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.Die Aktien der Ölkonzerne würden sich dennoch weiter gut halten. Die Exxon Mobil-Aktie notiere nur leicht im Minus. An der charttechnischen starken Verfassung habe dies allerdings nichts geändert. "Der Aktionär" bleibe für Exxon Mobil weiter zuversichtlich. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link