Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (02.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Amerikaner hätten sich mit den Saudis und den Russen zusammengesetzt, um zu überlegen, was man am Ölpreis machen könnte. Die Saudis und die Russen hätten gesagt, dass es ihnen egal sei, ob der Ölpreis erst mal falle. Sie wollten sich nun Marktanteile sichern. Die Saudis hätten ihre Kapazitäten weiter erhöht.Bei der Exxon Mobil-Aktie habe sich die Aufwärtsbewegung - die Gegenbewegung auf die Verluste - relativ schnell wieder nach unten aufgelöst. Jetzt ist die Exxon Mobil-Aktie wieder unter Druck, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.04.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:36,42 EUR +5,69% (02.04.2020, 12:04)