Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Brad Heffern von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Brad Heffern vom Investmenthaus RBC Capital Markets äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Exxon Mobil Corp. habe einen neuen Erdgasfund in Papua-Neuguinea bekannt gegeben. Das Vorkommen in der Toro-Formation entspreche den Vorbohrungserwartungen.Ohne Ressourcengröße sei der Fund nur schwer zu bewerten. Offenbar sei aber der Einfluss nicht zu verachten. Unter dem Strich halten die Analysten von RBC Capital Markets die Nachricht für leicht positiv, da sich das Vorkommen in der Nähe einer bestehenden Flüssiggas-Infrastruktur befinde und somit eine Verknüpfung möglich erscheine.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 96,00 USD.Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:86,52 EUR -0,98% (29.12.2016, 16:39)Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:86,26 EUR -0,58% (29.12.2016, 16:58)