NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

85,34 USD +0,00% (26.01.2017, 14:42, vorbörslich)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



(26.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Phil Gresh von J.P. Morgan Securities:Phil Gresh, Aktienanalyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine neutrale Sichtweise bezüglich den Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Nach uncharakteristisch schwachen Q2- und Q3-Zahlen rechnen die Analysten von J.P. Morgan Securities bei Exxon Mobil Corp. mit besseren Schlussquartalergebnissen. Das Upstream-Segment sollte von einem stärkeren Erdgas-Exposure, vor allem in Europa, und höheren Flüssiggas-Preisen profitiert haben. Die Downstream-Aktivitäten könnte ein besseres internationales Geschäft zugute gekommen sei.Die jüngste Übernahme von Permian dürfte bei der anstehenden Telefonkonferenz im Mittelpunkt des Interesses stehen. Analyst Phil Gresh ist der Ansicht, dass Exxon Mobil auch Aussagen zum Investitionsvolumen von 2017 treffen könnte. Angesichts der jüngsten Trends könnte diese Guidance positiv ausfallen. Ein Schatten über dem Aktienkurs bleibe aber die Möglichkeit von Abschreibungen bzw. deren Ausmaß. Da aber die Exxon Mobil-Aktie zuletzt gegenüber der Peer Group im Hintertreffen gewesen sei, dürfte ein Teil der Risiken schon eingepreist sein.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigten das Kursziel von 94,00 USD.XETRA-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:79,97 EUR +0,15% (26.01.2017, 14:25)Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:79,97 EUR +0,73% (26.01.2017, 14:36)