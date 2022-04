Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Sanktionen gegen Russland hinterlassen deutliche Spuren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Im März hätten deutsche Unternehmen nur noch Waren im Wert von 1,1 Milliarden Euro nach Russland ausgeliefert. Das seien 55% weniger als im Vorjahresmonat. Berücksichtige man, dass der Großteil dieser Waren vor einer Verschärfung der Sanktionen verschifft worden sein dürften, sei ein weiterer massiver Einbruch der deutschen Ausfuhren nach Russland zu erwarten. Gemessen am Anteil an den gesamten Ausfuhren Deutschlands sei der russische Markt klein, denn 2021 seien nur rund 2% der Exporte nach Russland gegangen. Berücksichtigen müsse man aber auch die indirekten Effekte, da der Krieg das Wachstum in einer ganzen Reihe von Ländern Mittel- und Osteuropas sowie Zentralasiens in Mitleidenschaft ziehe. Daher werde die Importnachfrage dieser Länder niedriger ausfallen und somit auch zu einem Belastungsfaktor für die deutschen Exporte. (21.04.2022/ac/a/m)



