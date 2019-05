Tradegate-Aktienkurs Expedeon-Aktie:

0,898 EUR 0,00% (03.05.2019, 10:02)



ISIN Expedeon-Aktie:

DE000A1RFM03



WKN Expedeon-Aktie:

A1RFM0



Ticker-Symbol Expedeon-Aktie:

EXN



Kurzprofil Expedeon AG:



Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten.



Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben.



Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.expedeon.com. (03.05.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Expedeon-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Life-Science-Spezialisten Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) unter die Lupe.Keiner habe so intensiv wie die Vorstandswoche vor der Aktie der Expedeon AG gewarnt, die zuvor unter Sygnis firmiert habe und jetzt Pennystock sei. 2018 habe CEO Heikki Lanckriet das Wachstum von 68% auf mehr als 13 Mio. Euro bejubelt. Ein ganz wesentlicher Teil des Zuwachses sei allerdings auf Übernahmen zurückzuführen. Den Unterschied lasse der CEO leider unter den Tisch fallen. Für 2019 solle sich das bereinigte EBITDA auf 2 Mio. Euro mindestens verdoppeln bei anhaltendem Umsatzwachstum. Die Umsatzprognose sei enttäuschend. Immerhin habe Lanckriet in den Jahren 2017 und 2018 mit den Firmen Innova- und TGR Biosciences teuer und größer zugekauft. Die Experten hätten den Eindruck, dass sich die einstigen Geschäfte von Sygnis und Expedeon längst nicht so toll entwickeln würden, wie der Merger damals auf der Hauptversammlung in 2016 dargestellt worden sei, was sie aber nicht wundere.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, die Expedeon-Aktie weiter zu verkaufen! (Analyse vom 03.05.2019)