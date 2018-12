Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Expedeon AG:



Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten.



Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben.



Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.expedeon.com. (10.12.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Expedeon-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN).Die Expedeon AG (vormals: SYGNIS AG) mit Sitz in Heidelberg sei ein im Prime Standard der Deutschen Börse gelistetes Life Science-Unternehmen. Das Unternehmen fokussiere sich auf die Entwicklung und Vermarktung von neuartigen molekularbiologischen Technologien im Bereich des NGS (Next Generation Sequencing) und der Immundiagnostik. Die Produkte der Gesellschaft würden dabei sowohl im Rahmen einer Eigenvermarktung als auch von nicht-exklusiven Vertriebspartnerschaften vertrieben. Die Expedeon AG habe im Rahmen der anorganischen Wachstumsstrategie in 2016 die Expedeon Holdings Ltd. und die C.B.S. Scientific erworben. Damit sei die Produktpalette um den Bereich Proteomik, dem zweiten wichtigen Segment der Molekularbiologie, erweitert worden. In 2017 sei die Innova Bioscience Ltd sowie in 2018 die TGR Biosciences erworben und damit eine weitere vertikale Ausweitung der Produktpalette umgesetzt worden.Die von der Expedeon AG bereits in den vergangenen Quartalen aufgezeigte, klar aufwärtsgerichtete Tendenz bei den Umsatzerlösen, werde auch auf Basis der 9-Monatszahlen 2018 ersichtlich. Die Umsatzerlöse in Höhe von 9,28 Mio. EUR (VJ: 5,34 Mio. EUR) hätten dabei, wie erwartet, deutlich oberhalb des Vorjahreswertes gelegen. Die Basis für diese Entwicklung habe sowohl einen organischen Ursprung (Ausweitung der Produktpalette, Ausweitung der Kundenbasis, stärkere Nachfrage nach Expedeon-Produkten etc.) und basiere darüber hinaus auf den hohen Akquisitionsaktivitäten der vergangenen Geschäftsjahre. Erwähnenswert sei hierbei der in 2016 erfolgte Erwerb der Expedeon Ltd. und der C.B.S. Scientific sowie die in 2017 getätigte Akquisition der Innova Biosciences.Im ersten Halbjahr 2018 sei zudem die australische TGR Biosciences erworben worden, die jedoch erst zum 01.05.2018 in den Konzern einbezogen worden sei und daher einen nur anteiligen Einfluss auf die Umsatzentwicklung des Expedeon-Konzerns gehabt habe. Analog zum starken Umsatzwachstum seien auf EBITDA-Ebene erstmalig der Break-Even und damit ein leicht positiver Wert erreicht worden. Das EBITDA habe sich entsprechend deutlich auf 0,14 Mio. EUR verbessert (VJ: -2,52 Mio. EUR).Auf Basis der 9-Monatszahlen habe die Expedeon AG die zuletzt angehobenen Prognosen bestätigt. Weiterhin werde eine Umsatzbandbreite zwischen 13 Mio. EUR und 14 Mio. EUR erwartet sowie erstmalig das Erreichen des Break-Even beim EBITDA. Um die Umsatzguidance zu erreichen, müsste die Gesellschaft im letzten Quartal noch Umsatzerlöse in Höhe von 3,7 Mio. EUR bis zu 4,7 Mio. EUR erwirtschaften. Ausgehend vom letzten Quartal (Q3 2018), in dem Umsätze in Höhe von 3,66 Mio. EUR erzielt worden seien, würden die Unternehmensprognosen realistisch erscheinen. Unsere bisherigen Prognosen sind hingegen etwas zu offensiv und daher nehmen wir eine leichte Reduktion auf 13,20 Mio. EUR (bisher: 13,91 Mio. EUR) vor, so die Analysten der GBC AG.Die Gesellschaft befinde sich auf sehr gutem Wege, das Ziel eines positiven EBITDA auf Gesamtjahresebene zu erreichen. Vor dem Hintergrund eines erwartet steigenden Umsatzniveaus sowie des vollständigen Einbezugs der TGR-Ergebnisbeiträge im zweiten Halbjahr, sähen die Analysten dieses Ziel als sehr realistisch an.Ausgehend von ihren Prognosen hätten die Analysten im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel in Höhe von 3,20 EUR je Aktie (unverändert) ermittelt.Bei dem aktuellen Kursniveau ist noch reichlich Kurspotenzial vorhanden und daher bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, sein "kaufen"-Rating für die Expedeon-Aktie. (Analyse vom 07.12.2018)