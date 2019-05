Tradegate-Aktienkurs Expedeon-Aktie:

Kurzprofil Expedeon AG:



Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten.



Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben.



Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.expedeon.com. (02.05.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Expedeon: Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft - AktienanalyseExpedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) erntet allmählich die Früchte der in der Vergangenheit umgesetzten Akquisitionen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Life-Science-Spezialist, der Tools und Reagenzien für Forschungsaktivitäten in den akademischen, biopharmazeutischen und diagnostischen Branchen anbiete, habe den Umsatz 2018 um 68 Prozent auf 13,1 Mio. Euro gesteigert. Damit sei die Prognose von 13 Mio. bis 14 Mio. Euro knapp erreicht worden. Zudem sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wie versprochen positiv ausgefallen. Auf bereinigter Basis habe das EBITDA 1,0 Mio. Euro betragen, nach minus 2,1 Mio. Euro im Vorjahr. Unter dem Strich habe die Gesellschaft den Verlust von 3,7 Mio. auf 0,3 Mio. Euro reduziert. Der Sprung in die operativ schwarzen Zahlen sei "ein extrem wichtiger Meilenstein für Expedeon und schafft eine starke Basis für 2019. Wir konzentrieren uns darauf, die Profitabilität weiter zu steigern", so Expedon-Finanzvorstand David Roth.Für das laufende Jahr stelle Expedeon anhaltend zweistelliges Umsatzwachstum in Aussicht, während sich das bereinigte EBITDA auf mehr als zwei Mio. Euro verdoppeln solle. Neue Produkte sollten die Entwicklung vorantreiben. "Die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) werden sich weiterhin stark auf die TruePrime Technologie fokussieren, welche sowohl Potential in der Onkologie sowie weiteren diagnostischen und therapeutischen Anwendungen aufweist", so das Unternehmen. Der Micro Cap biete risikobereiten Anlegern weiterhin die Chance auf hohe Kursgewinne. Zudem gelte Expedeon als Übernahmekandidat. (Ausgabe 17/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Expedeon-Aktie:0,884 EUR -1,56% (02.05.2019, 10:54)