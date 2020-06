Tradegate-Aktienkurs Excellon Resources-Aktie:

Kurzprofil Excellon Resources Inc.:



Excellon Resources Inc. (ISIN: CA30069C2076, WKN: A1XDB7, Ticker-Symbol: 92K, TSE-Ticker-Symbol: EXN) ist ein in Kanada ansässiges und auf Edelmetalle spezialisiertes Bergbauunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf den Erwerb unterbewerteter Projekte. Die Pipeline von Excellon Resources umfasst: das Platosa-Silberminenprojekt mit ca. 14.000 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Durango, die Kilgore-Golderschließung im US-Bundesstaat Idaho sowie einen epithermalen Silberbezirk in Deutschland (Silver City im Freistaat Sachsen). (21.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Excellon Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Excellon Resources Inc. (ISIN: CA30069C2076, WKN: A1XDB7, Ticker-Symbol: 92K, TSE-Ticker-Symbol: EXN) unter die Lupe.Der bislang hauptsächlich in Mexiko tätiger Bergbaukonzern habe sich ein Projekt in Sachsen gesichert und habe dort auch von eine Bohrgenehmigung erhalten. Und Ende Juli wollten die Kanadier mit der Bohrung beginnen. Vielleicht entstehe damit bald eine Silbermine eines börsennotierten Konzerns in Deutschland, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.06.2020)