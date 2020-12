Anleger lassen daher ihre Gewinne laufen und ziehen den Stopp auf 21,50 Euro hoch, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2020)



Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (30.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) unter die Lupe.Exasol habe sich als erstes Unternehmen in Deutschland in diesem Jahr an das Frankfurter Börsenparkett gewagt. Das IPO habe im Mai stattgefunden, also mitten in der Coronakrise. Seitdem habe die Exasol-Aktie eine fulminante Rally hingelegt.Der Ausgabepreis von Exasol habe bei 9,50 Euro gelegen. Derzeit notiere die Aktie bei rund 28 Euro. Das entspreche einem Kursplus von knapp 200 Prozent. Der Titel habe sich folglich seit dem IPO verdreifacht. DER AKTIONÄR finde dafür gute Gründe.Das Besondere an Exasol sei, dass die zugrundeliegende Technologie eine viel schnellere Analyse von großen und komplexen Datenmengen (Big Data) ermögliche als vergleichbare Produkte von Rivalen. Laut CEO Auld sei Exasol in vielen Testszenarien sogar um den Faktor 100 schneller als andere Datenbanken. Damit habe Exasol beste Chancen sich in diesem wettbewerbsintensiven Markt (zu den Konkurrenten von Exasol würden u.a. Oracle, Microsoft, SAP, Snowflake und andere gehören) zu bestehen und weitere Marktanteile hinzuzugewinnen.In Q3 seien die jährlich wiederkehrenden Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 um 35,2 Prozent auf 21,5 Mio. Euro gestiegen. Der Konzernumsatz (Lizenzerlöse) habe mit 17,8 Mio. Euro um 12,0 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Exasol gehe 2020 von jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR) von mehr als 24 Mio. Euro (plus 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr) aus. Laut CEO Auld bleibe der Fokus des Unternehmens in den nächsten Jahren vollständig auf Wachstum und Hinzugewinnung von neuen Markanteilen gerichtet.Im Gespräch mit dem AKTIONÄR habe CEO Aaron Auld gesagt: "Wir fokussieren uns auf die Benefits, die unsere Technologie mitbringt. Und diese Benefits werden wir noch sehr viel stärker in den Markt tragen - über Online-Publikationen, Foren, Social Events und Round Tables. Wir werden auch noch mehr in Awareness investieren. Wir schauen uns verschiedene Sponsorings an. Und wir haben schon angefangen, viel mehr in Marketing zu investieren. Die Effekte davon werden wir noch in diesem Jahr und sehr viel mehr im nächsten Jahr sehen."Exasol sei mit einem 2021er-KUV von 16,5 nicht günstig. Hohe Bewertungen seien aber für aussichtsreiche Big-Data-Unternehmen mit zweistelligen Wachstumsraten heutzutage normal.