Mit Wirkung zum 11. August 2017 erwarb Evotec für 253,2 Mio. Euro in bar Aptuit, ein Partnerunternehmen für integrierte Outsourcing-Lösungen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung. Diese Akquisition wurde durch vorhandene Barreserven und eine zusätzliche neue erstrangige kurzfristige Finanzierung von 140 Mio. Euro zu attraktiven Bedingungen finanziert. Sie erweitert Evotecs Geschäft erheblich und dehnt die Wertschöpfungskette bis zur Einreichung von IND und weiter bis zu integrierten Arzneimittelwirkstoffen und zur Herstellung von Produktkandidaten aus.



Die einmaligen Transaktionskosten im Zusammenhang mit Akquisitionen und strategischen Transaktionen beliefen sich 2017 auf 3,9 Mio. Euro, die unter Vertriebs- und Verwaltungskosten erfasst wurden. Zusätzlich wirkten sich Abschreibungen infolge von Kaufpreisallokationen von 5,6 Mio. Euro im Zusammenhang mit strategischen Akquisitionen auf die Herstellkosten der Umsätze aus.



TEILHABE AN ERSTKLASSIGER INNOVATION DURCH BETEILIGUNGEN



Entlang der EVT Innovate-Strategie nimmt Evotec auch weiterhin strategische Investitionen und Unternehmensausgründungen vor. Evotec beweist so ihre Bereitschaft, Innovation auch durch Beteiligungen an Unternehmen zu beschleunigen. In diesem Kontext investierte Evotec 2017 in Exscientia, Fibrocor, Forge, und Facio.



DARLEHEN DER EUROPÄISCHEN INVESTITIONSBANK VON BIS ZU 75 MIO. Euro ZUR UNTERSTÜTZUNG DER F+E-STRATEGIE VON EVT INNOVATE



Im September 2017 gewährte die EIB Evotec ein unbesichertes Darlehen von bis zu 75 Mio. Euro. Die EIB-Förderung stärkt insbesondere die EVT Innovate-Forschungsstrategie von Evotec durch eine einzigartige, innovative und flexible Finanzierungsstruktur, einschließlich einer Komponente zur moderaten Ergebnisbeteiligung für die EIB. Die Mittel geben Evotec die Flexibilität, weitere neuartige Wirkstoffforschungs- und -entwicklungswege zu verfolgen und unterstützen die Beteiligungen von Evotec an first-in-class-Innovationen. Exscientia war das erste durch diese Finanzierung unterstützte Projekt.



NEUER STRATEGISCHER AKTIONSPLAN 2022 - "FÜHRENDE EXTERNE INNOVATION"



Ende 2017 stimmten sich Vorstand und Aufsichtsrat über die Unternehmensstrategie für die nächsten fünf Jahre ab (Aktionsplan 2022 - "Führende externe Innovation") und führten damit die Tradition der früheren Aktionspläne fort. Der neue Aktionsplan verfolgt das Ziel, die globale Führung im Bereich externe Innovation zu erreichen und zu erhalten. Weitere Informationen hierzu sind im Geschäftsbericht 2017 enthalten.



ABSICHT DER UMWANDLUNG DER EVOTEC AG IN EINE EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT (SE) (NACH ENDE DER BERICHTSPERIODE)



Evotec hat entschieden, Vorbereitungen für eine Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) einzuleiten. Der Vorschlag wurde vom Aufsichtsrat genehmigt und bedarf der Zustimmung der Aktionäre, die auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2018 eingeholt werden soll. Evotec plant keine Änderung der bisherigen zweigliedrigen Organstruktur, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Die Eintragung und damit das Wirksamwerden der rechtlichen Umwandlung setzen ferner den Abschluss eines obligatorischen Verhandlungsprozesses über die zukünftige Beteiligung der Arbeitnehmer voraus. Die Aktionäre der Evotec AG erhalten mit der Einladung zur Hauptversammlung ausführliche Informationen der geplanten Umwandlung der Rechtsform und bleiben auch nach der Eintragung Aktionäre des Unternehmens mit denselben Rechten und Pflichten.



Der Evotec-Konzern ist über die letzten Jahre deutlich mit Standorten in Frankreich, Deutschland, Italien, der Schweiz sowie in United Kingdom und USA gewachsen. Die Umwandlung spiegelt die strategische europäische und internationale Ausrichtung wider.



4. FINANZPROGNOSE FÜR 2018 - POSITIVER AUSBLICK "3X30"



Konzernumsatz, Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und das bereinigte EBITDA sind die wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren des Evotec-Konzerns. Für 2018 erwartet der Vorstand ein starkes Wachstum des Konzernumsatzes, erhöhte F+E-Aufwendungen und ein verbessertes bereinigtes Konzern-EBITDA, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.



ANMERKUNG



Die Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 sind nicht vollständig vergleichbar. Der Unterschied ergibt sich hauptsächlich aus der Akquisition von Cyprotex PLC ("Cyprotex"), die zum 14. Dezember 2016 wirksam wurde und der von Aptuit, die zum 11. August 2017 wirksam wurde. Die Ergebnisse von Cyprotex wurden erst seit dem 14. Dezember 2016 erfasst. Die Ergebnisse von Aptuit wurden seit dem 11. August 2017 erfasst.



