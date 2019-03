Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (20.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Evotec habe am Dienstag eine neue Partnerschaft im Bereich Antibiotikaresistenz ("AMR") gemeldet. Die Hamburger würden hier zukünftig mit Global Antibiotic Research and Development Partnership ("GARDP") zusammenarbeiten. Aktuell würden sich nur wenige Antibiotika in der Entwicklung befinden, daher sei AMR eine ernste und wachsende Bedrohung für die Weltgesundheit, die die Behandlung von ehemals einfach zu beherrschenden Infektionen signifikant erschwere, so Evotec. Etwa 700.000 Menschen würden weltweit jedes Jahr an resistenten Infektionen sterben und es werde erwartet, dass die Zahl in Zukunft noch weiter zunehmen werde. Schwere bakterielle Infektionen, insbesondere gramnegative Erreger seien von der WHO identifiziert worden und hätten eine weltweite Priorität in der öffentlichen Gesundheit.Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, habe kommentiert: "Die Entwicklung der Resistenzen gegen antimikrobielle Substanzen wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter beschleunigen und neue Antibiotika werden äußerst dringend benötigt. Leider ziehen sich immer mehr Unternehmen aufgrund von wissenschaftlichen und kommerziellen Herausforderungen aus der antimikrobiellen Wirkstoffforschung zurück. Evotec und GARDP setzen neue Modelle und modernste Forschungsplattformen zur Entwicklung vielversprechender und innovativer Projekte ein, die potenziell neuartige Antibiotikaklassen hervorbringen können. GARDP ist eine hervorragende Ergänzung für Evotecs Vision und Strategie und wir sind äußerst stolz sie als strategischen Partner gewonnen zu haben."Die Aktie habe letztlich leichte Zugewinne verzeichnen können. Sie laufe damit in Richtung des Anfang des Monats markierten Märzhochs bei 22,41 Euro. Knapp darüber warte bei 23,36 Euro das Mehrjahreshoch. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, dass die Hürden bald überwunden werden könnten. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Oktober 2018 liege die Aktie rund 24% in Front.