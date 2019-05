Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

21,99 EUR -2,87% (09.05.2019, 16:59)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (09.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Ende März habe Evotec die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr präsentiert. Hier habe das Hamburger Biotech-Unternehmen wieder einmal überzeugen können. Der Umsatz sei um 42% geklettert, das bereinigte Konzern-EBITDA um 67%. Im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen habe Evotec auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Für 2019 habe Evotec ein Wachstum der Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden, ohne Erlöse aus Weiterbelastungen, von etwa 10% gegenüber 2018 in Aussicht gestellt. Ohne Einmaleffekte habe sich das bereinigte Konzern-EBITDA im Jahr 2018 auf 92,0 Millionen Euro belaufen. Gegenüber diesem Wert von 2018 solle Evotecs bereinigtes Konzern-EBITDA im Jahr 2019 ebenfalls um etwa 10% ansteigen.In der kommenden Woche stünden nun die Zahlen für das erste Quartal zur Veröffentlichung an. Hier könne Evotec zeigen, ob sich die erfolgreiche Geschäftsentwicklung auch dieses Jahr fortsetze. Evotec veröffentliche am Dienstag, 14. Mai 2019, die Ergebnisse. Darüber hinaus werde der Vorstand einen Ausblick zum laufenden Geschäftsjahr geben.Möglicherweise könne dies wieder neue Impuls für die Aktie bringen. Zuletzt sei diese in eine Konsolidierung übergegangen. Im Vergleich zum Aprilhoch bei 25,83 Euro notiere die Aktie derzeit gut 14 Prozent niedriger. Hierzu hätten auch wie bereits des Öfteren in der Vergangenheit Attacken von Short-Sellern beigetragen. Langfristig hätten sich diese Phasen aber immer als gute Kaufgelegenheiten erwiesen. "Der Aktionär" sehe weiterhin deutliches Potenzial bei dem Wert. Das mittelfristige Kursziel liege bei 30 Euro. Unterstützung erhalte die Aktie durch das jüngste Korrekturtief bei 21,50 Euro sowie den Bereich um 20 Euro, wo auch die 200-Tage-Linie verlaufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:22,03 EUR -2,74% (09.05.2019, 16:44)