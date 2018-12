Börsenplätze Evotec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,255 EUR +5,49% (11.12.2018, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

18,29 EUR +5,42% (11.12.2018, 16:35)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (11.12.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", sind die aktuellen Kurse der Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) langfristig klare Kaufkurse.Was für eine Aufholjagd. Am späten Nachmittag liege die Aktie 5,7% im Plus bei 18,30 Euro. Damit sei sie der stärkste Wert des Tages im MDAX. Evotec profitiere dabei von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank, die ein Kursziel von 22 Euro sehe. Die Forschungspipeline der Hamburger sei noch nicht angemessen eingepreist, so Analyst Tim Race in einer Branchenstudie. Mit der iPS-Zellplattform sei man Innovationsführer.Auch "Der Aktionär" bleibe weiterhin optimistisch, was die Aktie angehe. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren eine ganze Reihe erstklassiger Deals schließen können, die sich in den kommenden Jahren auch immer stärker im Ergebnis bemerkbar machen sollten. Zudem dürfe man auf neue Deals und neue Pipeline-Erfolge gespannt sein.Erst vor Kurzem habe Evotec eine weitere interessante Partnerschaft schließen können - ein weiteres kleines Puzzlestück in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens: Evotec habe eine integrierte Wirkstoffforschungsallianz mit LEO Pharma, einem weltweit führenden Anbieter in medizinischer Dermatologie, geschlossen. Ziel sei es, neue Leitstrukturen zu generieren, die auf innovative und für verschiedene dermatologische Indikationen bedeutende Zielstrukturen einwirken würden. Die Dauer der Zusammenarbeit betrage zunächst zwei Jahre.Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, habe kommentiert: "Wir sind hocherfreut, gemeinsam mit LEO Pharma an diesem aufregenden Projekt zu arbeiten, bei dem unsere branchenführende Plattform zur Hit-Generierung zum Einsatz kommt. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam innovative Therapieansätze für dermatologische Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf finden werden."Die aktuellen Kurse der Evotec-Aktie sind aus Sicht des "Aktionär" langfristig klare Kaufkurse, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.12.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link