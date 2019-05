Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (21.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das im MDAX notierte Biotechnologieunternehmen Evotec wolle den US-Biologika-Experten Just Biotherapeutics übernehmen. Der Kaufpreis betrage bis zu 90 Millionen US-Dollar inklusive einer leistungsbasierten, über drei Jahre laufenden Earn-Out-Komponente, heiße es in einer Mitteilung von Evotec. Der Erwerb von 100 Prozent der ausstehenden Anteile an dem Unternehmen werde in bar bezahlt. Mit einem Abschluss der Übernahme rechne Evotec im zweiten Quartal des laufenden Jahres. Evotec werde seine Prognose gegebenenfalls spätestens mit der Veröffentlichung des Berichts zum ersten Halbjahr 2019 entsprechend anpassen, heiße es.Evotec sei bislang vor allem als Wirkstoffforschungsunternehmen im niedermolekularen Bereich positioniert gewesen. Mit der Akquisition erweitere Evotec sein Geschäft um ein umfangreiches Angebot, das biologische Wirkstoffe für Therapiebereiche wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS), Schmerz, Entzündungskrankheiten, Stoffwechselerkrankungen und Infektionskrankheiten einschließe. Die Amerikaner hätten den Angaben zufolge 2018 einen Umsatz von 20 Millionen Euro erwirtschaftet und derzeit etwa 90 Mitarbeiter.Dr. Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzener von Evotec, zeige sich zufrieden: "Wir freuen uns außerordentlich über die erfolgreiche Akquisition und heißen die Experten von Just.Bio in der Evotec-Familie herzlich willkommen. Auch möchten wir Dr. Jim Thomas in seiner neuen Rolle als EVP, Global Head, Biotherapeutics, President US Operations begrüßen. Die Erweiterung unserer Plattform war stets ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Mit dieser Akquisition haben wir nun den Partner mit der perfekten Passung gefunden, der unseren Führungsanspruch in der Wirkstoffforschung hervorragend ergänzt."Die Aktie von Evotec reagiere auf die Meldung mit einem deutlichen Kursplus am Morgen auf 23,50 Euro. Damit notiere die Aktie auch wieder über dem Septemberhoch 2018 von 23,36 Euro, was ein positives Signal bedeute.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Evotec-Aktie: