Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,69 EUR +2,51% (02.01.2020, 13:26)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,68 EUR +2,73% (02.01.2020, 13:10)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (02.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Aktie von Evotec feiere einen starken Jahresstart 2020. Gut 2,5 Prozent gehe es nach oben. Damit sei der Biotech-Wert der zweitstärkste Titel im MDAX hinter der Commerzbank, die am heutigen Donnerstag mehr als sieben Prozent zulege. Auch die beiden weiteren Biotech-Werte im MDAX würden mit einem positiven Vorzeichen ins neue Jahr starten. Allerdings sei das Plus nur marginal: QIAGEN gewinne 0,5 Prozent, MorphoSys 0,2 Prozent.MorphoSys profitiere dabei sicherlich von der jüngsten Meldung, dass man in den USA einen Zulassungsantrag für Tafasitamab eingereicht habe. Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist wolle eine Zulassung des Mittels Tafasitamab zur Behandlung einer bestimmten Form des Lypmdrüsenkrebses in den USA erreichen. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA sei ein Antrag auf Zulassung des Antikörpers Tafasitamab zur Therapie von therapieresistentem oder wiederkehrendem diffusen großen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) gestellt worden, habe das MDAX-Unternehmen am Montag in Planegg mitgeteilt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe nun eine 60-tägige Frist, den Antrag auf Vollständigkeit und als für einen Zulassungsantrag ausreichend zu prüfen.Bei Evotec habe es zuletzt zwar keine Meldung gegeben, die für das starke Plus am heutigen Donnerstag verantwortlich zeichne. Dem Papier sei aber der charttechnische Ausbruch nach oben über die 200-Tage-Linie sowie den horizontalen Widerstand bei 22 Euro gelungen. Könne die Aktie ihre jüngste Aufholjagd fortsetzen, dürften auch die Leerverkäufer, die nach wie vor stark bei Evotec engagiert seien, gezwungen werden, ihre Positionen sukzessive einzudecken. Dies könnte der Aufwärtsbewegung weitere Dynamik verleihen. Demnächst stehe zudem eine wichtige Investoren-Konferenz an: die J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco vom 13. bis 16. Januar 2020. Auch hiervon könnten weitere Impulse kommen.Das "Aktionär"-Urteil lautet ganz klar: Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 02.01.2020)