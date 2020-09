XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecSE. (11.09.2020/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bekräftigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kaufurteil für die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF).Auch Q2/20 habe Wachstum gezeigt und trotz COVID-19-Pandemie sei es gelungen, eine hohe Verfügbarkeit der Kapazitäten aufrechterhalten. Zusammengenommen sei das H1/20 - über den Erwartungen - anhaltend zweistellig gewachsen (+12%); nach Einschätzung der Analysten also schneller als die Marktbegleiter. Herausforderungen bei einigen Kunden hätten hingegen Meilensteinzahlungen verzögert und hätten folglich die H1/20-Profitabilität gedrückt, so die Aktienexperten aus Frankfurt/M. Das dürfte sich im H2/20 ändern, denn es würden u.a. klinische und präklinische Nachrichten aus den Projekten mit Bayer, Boehringer Ingelheim, BMS, Sanofi u.a. erwartet. Die unter "COVID-19-Vorbehalt" stehende Guidance 2020 sei konsequenterweise klar bestätigt worden (Umsatz: EUR 440 bis 480 Mio. bzw. "bereinigtes. EBITDA" EUR 100 bis 120 Mio.). Auch die EQUI.TS-Schätzungen würden Gültigkeit behalten.Das Auftragsbuch sei gut gefüllt, mit einem durchschnittlichen Projektdauer von ca. 18 Monaten im Basisgeschäft verspreche folglich auch 2021 - je nach reibungslosem Workflow bei Kunden und Evotec - "viel Arbeit".Operativ dürfte 2020 insgesamt ein starkes Jahr werden. Die Mitarbeiterzahl wachse mit rund 10% kräftig. Mehr noch, die Aussichten würden erfreulich bleiben, schreiben die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie. Aus diesem Grund wachse auch der Planansatz für "unverpartnerte F&E" im laufenden Geschäftsjahr von EUR 40 Mio. auf ca. EUR 45 Mio.Ohne im Übrigen, dass es Abstriche bei der EBITDA-Zielsetzung gäbe. Der Bau der ersten kommerziellen nordamerikanischen J.POD®-Anlage zur Herstellung von Biologika verlaufe planmäßig und eröffne neue Geschäftsfelder.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die Evotec-Aktie. Das Kursziel werde bei EUR 29,50 belassen. (Analyse vom 11.09.2020)