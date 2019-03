XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

21,63 EUR +0,37% (21.03.2019, 14:18)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

21,70 EUR +1,02% (21.03.2019, 14:31)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und seine mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt Evotec alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (21.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Evotec-Chef Dr. Werner Lanthaler werde kommende Woche am 28. März den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 publizieren. Klar sei: Der Wirkstoffforscher könne einmal mehr auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken. Neue Deals, Partnerschaften und eine erfreuliche operative Entwicklung hätten auch in den zurückliegenden 52 Wochen seine Spuren im Chart der Evotec-Aktie hinterlassen.Viele namhafte Pharma- und Biotech-Konzerne würden sich inzwischen auf das Know-how der Hamburger verlassen. Jedes Jahr fädele Firmenlenker Lanthaler neue spannende, lukrative Deals ein. Die Serie sollte sich auch im laufenden Geschäftsjahr 2019 fortsetzen.Im Rahmen der Zahlenpräsentation werde das Management mit Sicherheit auch Details zum Ausblick auf das laufende Jahr vorstellen. Lanthaler wolle in jedem Fall die Schlagzahl nochmal erhöhen: "Nachdem wir bereits 2018 deutlich mehr Kooperationen vermelden konnten, wollen wir das Tempo nochmals erhöhen", so der Vorstandsvorsitzende in einem Interview vor wenigen Monaten gegenüber der Nachrichtenagentur dpa-AFX.Die Analysten würden für das Geschäftsjahr 2018 im Schnitt mit einem Umsatz von knapp 365 Millionen Euro rechnen. Das EBITDA solle sich auf rund 86,9 Millionen Euro belaufen, unter dem Strich würden Analysten mit einem Ergebnis von 0,37 Euro pro Aktie kalkulieren.Neueinsteiger sollten zunächst den Sprung über das März-Verlaufshoch von 22,36 Euro abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Gelinge das Kaufsignal, dürfte der Wert schnell in Richtung Mehrjahreshoch bei 23,36 Euro laufen. Investierte Anleger sollten beim deutschen Wirkstoffforscher weiter engagiert bleiben. (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: