Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (16.08.2018/ac/a/t)



In ZJ 13/2018 hatten wir gemutmaßt, dass "die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) im weiteren Jahresverlauf zu den Outperformern zählen dürfte", so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Vorhersage habe sich als Volltreffer erwiesen! Die TecDAX-Aktie habe seither um knapp 35 Prozent zugelegt. Für den jüngsten Kursschub hätten die Quartalszahlen gesorgt. Zwar rechne das Biotechunternehmen wegen des vor kurzem gegründeten Gemeinschaftsunternehmens mit Sanofi zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten mit höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Diese sollten im laufenden Jahr von 17,6 Mio. auf 35 Mio. bis 45 Mio. Euro steigen, womit die Spanne um 15 Mio. Euro erhöht worden sei.Doch da durch die Kooperation mit dem französischen Konzern auch Geld ins Haus komme, habe Evotec die Gewinnprognose bestätigt. So solle das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) weiterhin um rund 30 Prozent zulegen. Beim Umsatz werde zudem weiter ein Plus von mehr als 30 Prozent erwartet. Die Prognose sei recht konservativ, schließlich hätten die Erlöse per Ende Juni schon um satte 67 Prozent auf 174 Mio. Euro und das operative Ergebnis um 47 Prozent auf 38,6 Mio. Euro zugelegt. Mit den Zahlen habe Evotec die Erwartungen der Experten übertroffen.Mit dem jüngsten Kursanstieg nähert sich der TecDAX-Titel mit großen Schritten dem Mehrjahreshoch bei 22,50 Euro, das er im Oktober 2017 markiert hatte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2018)