XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,52 EUR +3,64% (29.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

16,585 EUR +4,01% (29.10.2018, 18:26)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (29.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe in den vergangenen Wochen nach einer starken Rally zuvor, eine ausgedehnte Konsolidierung vollzogen. Investoren hätten Gewinne mitgenommen, nachdem "große" News zuletzt ausgeblieben seien. Evotec habe jedoch keinesfalls enttäuscht, ganz im Gegenteil. Auch wenn die Knallermeldungen zuletzt gefehlt hätten, so habe das Unternehmen doch auch in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe hochinteressanter "kleiner" News publizieren können. Diese würden sich wie Mosaikstücke in das hervorragende Gesamtbild von Evotec fügen.In der vergangenen Woche z.B. habe die NCL-Stiftung gemeldet, mit dem Biotechnologieunternehmen gemeinsam ein dreijähriges PhD-Programm im Rahmen der Kinderdemenz-Forschung zu unterstützen.In den nächsten Wochen stünden derweil bei Evotec mehrere wichtige Termine auf der Agenda. Der Wirkstoffforscher präsentiere auf der Jefferies London Healthcare Conference, die vom 14. bis 15. November stattfinde, sowie vom 26. bis 27. November auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt. Darüber hinaus veröffentliche Evotec am 13. November den 9-Monatsbericht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: