Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,08 EUR +0,40% (19.11.2018, 12:23)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (19.11.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Evotec habe zum Ende der vergangenen Woche hin steigen können und befinde sich nun an einer wichtigen, insbesondere psychologisch wichtigen, Chart-Hürde: Die Aktie notiere knapp unter der 20-Euro-Marke. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten.Letztlich habe Evotec bereits fundamental erneut überzeugen können. Das Unternehmen habe starke Quartalszahlen liefern können, woraufhin die Analysten der Deutschen Bank ihre Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 21 auf 22 Euro erhöht hätten. In Q3/2018 sei der Konzernumsatz um 43% auf 96,3 Mio. Euro gewachsen. Evotec habe dabei vom Wachstum im Basisgeschäft, dem Beitrag aus der Aptuit-Übernahme im vergangenen Jahr sowie hohen Meilensteinzahlungen profitiert. Das bereinigte Konzern-EBITDA sei von 12,7 Mio. Euro im dritten Quartal 2017 auf 30,1 Mio. Euro geklettert. Die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Im laufenden Jahr wolle Evotec weiterhin den Umsatz um mehr als 30% über den Vorjahreswert von rund 258 Mio. Euro steigern. Das bereinigte EBITDA solle um etwa 30% (2017: 58 Mio. Euro) wachsen.Evotec zählt weiterhin ganz klar zu den Biotech-Favoriten des "Aktionär" - Anleger sollten hier in jedem Fall an Bord bleiben, so Marion Schlegel. (Analyse vom 19.11.2018)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:20,01 EUR 0,00% (19.11.2018, 12:13)