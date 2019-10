Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,56 EUR +0,62% (22.10.2019, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,535 EUR +0,39% (22.10.2019, 13:27)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (22.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Geduld der Anleger von Evotec werde auf eine harte Probe gestellt. Die Aktie der in Hamburg ansässigen Biotech-Gesellschaft komme einfach nicht in die Gänge. Derzeit kämpfe das Papier mit der Verteidigung des Oktober-Tiefs 2019 von 19,22 Euro. Ein Rutsch darunter hätte wohl einen Test des Augusttiefs bei 18,19 Euro zur Folge. Auch ein positiver Analystenkommentar der Deutschen Bank könne dem Papier nicht auf die Sprünge helfen.Die Deutsche Bank habe die Evotec-Aktie in ihre "European Mid-Caps Best Ideas"-Liste der acht aussichtsreichsten Werte aufgenommen. Die Einstufung sei auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Seit dem Start im Januar 2019 habe dieses Portfolio eine Rendite von mehr als 20 Prozent eingebracht und sich damit deutlich besser als der Vergleichsindex "STOXX 200 European Smaller Companies" entwickelt, habe die Deutsche Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie mitgeteilt. Der Wirkstoffforscher Evotec dürfte seine zuletzt gesunde Entwicklung im zweiten Quartal fortsetzen und könnte die Jahresziele durchaus nochmals erhöhen.Evotec werde am Dienstag, 12. November seine Neunmonatszahlen vorlegen. Möglicherweise könnten diese wieder neuen Schwung in die Aktie bringen. Bis Anfang Dezember präsentiere Evotec zudem auf sechs Konferenzen, die ebenfalls für positive Signale sorgen könnten. Darunter am 20. November die "Jefferies 2019 London Healthcare Conference" und am 3. Dezember die "Berenberg European Corporate Conference". Zudem erwarte "Der Aktionär" in diesem Jahr noch die eine oder andere News von Unternehmensseite.Die aktuellen Kurse bei Evotec seien langfristig klare Kaufkurse. Auch Vorstand Werner Lanthaler habe das günstige Niveau Ende August zum Zukauf genutzt. Er habe die Aktien von Evotec zu 18,87 Euro gekauft - und zwar in einem Volumen von 188.660,59 Euro. Aus charttechnischer Sicht würde jedoch erst der Sprung über die 200-Tage-Linie, die im Bereich von 22 Euro verläuft, ein Kaufsignal generieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: