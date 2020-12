Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.



Börsenplätze Evotec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

28,03 EUR +4,98% (17.12.2020, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

28,06 EUR +4,70% (17.12.2020, 12:34)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (17.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Aussicht auf millionenschwere Meilensteinzahlungen habe am Donnerstag den Kurs von Evotec auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahre klettern lassen. Die Papiere des Wirkstoffentwicklers seien am Vormittag in der Spitze um vier Prozent auf 27,79 Euro geklettert. Sie würden damit das Hoch vom Juli 2019 hinter sich lassen und den höchsten Stand seit Anfang 2001 erreichen.Das Unternehmen habe nach eigener Aussage Meilensteine in einer Proteomik-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb (BMS) erreicht. Evotec und Bristol Myers Squibb (Rechtsnachfolger von Celgene) hätten ihre langfristige strategische Proteomik-Partnerschaft im Jahr 2018 mit dem Ziel begonnen, neuartige Zielstrukturen zu identifizieren, so Evotec in einer Mitteilung. Im Rahmen der Zusammenarbeit werde Evotecs proprietäre PanOmics-Plattform eingesetzt, die erweiterte Durchsatz-Proteomik und Hochdurchsatz-Transkriptomik sowie bildgebende Zelldiagnostik mit PanHunter, einer integrierten Plattform zur Datenanalyse, kombiniere. Diese Herangehensweise habe es ermöglicht, eine Pipeline neuartiger first-in-class Proteomik-Projekte zu identifizieren.Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, habe kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten in dieser einzigartigen und äußerst spannenden Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb. Unser PanOmics-Ansatz für gezielten Proteinabbau basiert auf proprietärer erweiterter und Hochdurchsatz-Multi-Omik, sowie Plattformen für phänotypische Zelldiagnostik mit bildgebenden Verfahren, welche eine unverzerrte und umfassende Profilbildung neuartiger Zielstrukturen und Wirkstoffkandidaten ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass im weiteren Verlauf dieser Partnerschaft viele weitere Projekte vorangetrieben werden, und sind dankbar für die Gelegenheit, mit dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Proteomik zusammenzuarbeiten."Angaben zu den erwarteten Zahlungen seitens BMS habe Evotec zwar nicht gemacht. Analyst Charles Weston von der Bank RBC habe die Umsätze durch die Meilensteine aber auf 16 Millionen Euro geschätzt. Diese dürften im kommenden Jahr fließen. Das Analysehaus RBC habe die Einstufung für Evotec nach einer Meilensteinzahlung auf "outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Baader Bank habe die Einstufung für Evotec auf "add" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen.Mit dem heutigen Kurssprung sei der Aktie ein Kaufsignal gelungen. Den Ausbruch gelte es nun, zu bestätigen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.