Kurzprofil Evotec SE:



Die votec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (12.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Evotec sei 2021 kräftig gewachsen. Für 2022 würden die Hamburger beim Umsatz weitere deutliche Zuwächse in Aussicht stellen. Höhere Investitionen in die Expansion der Geschäfte dürften das Ergebniswachstum hingegen bremsen. Die Aktie verliere am Dienstag bis zum Mittag 2,8 Prozent und gehöre damit zu den drei schwächsten Werten im MDAX.Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um 23 Prozent auf 618 Millionen Euro gestiegen, wie Evotec in Hamburg mitgeteilt habe. Dabei habe der Konzern seine Prognosen übertroffen. Fortschritte bei Forschungspartnerschaften, etwa mit Bristol Myers Squibb oder Takeda hätten für höhere Erlöse aus Abschlags-, Meilenstein- und Lizenzzahlungen gesorgt. Zudem habe die US-Tochter Just - Evotec Biologics höhere Umsatzbeiträge geliefert.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe sich leicht um ein Prozent auf 107,3 Millionen Euro verbessert. Dämpfend hätten sich dabei höhere Kosten für Forschung, Entwicklung und die Verwaltung ausgewirkt. Dazu sei der Anlauf einer neuen Produktionsanlage gekommen. Das Ergebnis habe im Rahmen des Unternehmensausblicks gelegen. Hohe Bewertungserträge aus Beteiligungen hätten für einen sprunghaften Anstieg des Konzernergebnisses von 6,3 Millionen auf 215,5 Millionen Euro gesorgt.Für das laufende Jahr erwarte Evotec ein sich beschleunigendes Wachstum. So sollten die Umsätze auf 700 bis 720 Millionen steigen. Das Unternehmen verweise dabei auf bestehende Aufträge, absehbares Neugeschäft und Vertragsverlängerungen sowie zukünftige Meilensteinzahlungen. Das bereinigte EBITDA sehe Evotec bei 105 bis 120 Millionen Euro. Das Wachstum bremsen würden dabei höhere Investitionen - etwa in Forschung und Entwicklung, den Ausbau der Kapazitäten sowie den weiteren Aufbau des Geschäfts von Just - Evotec Biologics.Der vorsichtige Ausblick enttäusche die Anleger in einem ohnehin schwachen Markt am heutigen Dienstag. Die langfristigen Aussichten würden jedoch stark bleiben.Anleger müssen aber ein gutes Stück Geduld mitbringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link