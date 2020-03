XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,22 EUR +4,13% (03.03.2020, 12:36)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,12 EUR +1,40% (03.03.2020, 12:49)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (03.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Auch die deutschen Biotech-Unternehmen habe es im Zuge der Korrektur an den Märkten zuletzt heftig erwischt. Besonders sensibel habe sich die Aktie von Evotec präsentiert, die seit dem Zwischenhoch Anfang Februar bei 26,77 Euro zeitweise rund 25 Prozent bis auf 20,09 Euro korrigiert habe. Es habe sich aber auch bereits in den vergangenen Tagen angedeutet, dass sich die Aktie auch durchaus sensibel für etwaige Erholungsbewegungen präsentiere. Und so habe die Aktie von Evotec im Zuge der jüngsten Erholung an den Börsen auch bereits wieder gut zulegen und dabei auch die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobern können.Deutlich nach unten sei es zwischenzeitlich auch bei der Aktie von MorphoSys gegangen. Die Abwärtsbewegung bei MorphoSys sei aber jäh durch eine positive Meldung gestoppt worden. Wie diese Woche bekannt geworden sei, habe die US-Arzneimittelbehörde FDA den Antrag von MorphoSys zur Zulassung seines Mittels Tafasitamab zur Behandlung einer bestimmten Form des Lymphdrüsenkrebses akzeptiert. Zudem sei eine vorrangige Prüfung, der sogenannte Priority Review, gewährt worden, habe der MDAX-Konzern am Montag in Planegg bei München mitgeteilt. Die FDA wolle den Angaben zufolge bis zum 30. August 2020 über die Zulassung des Antikörpers Tafasitamab zur Therapie von therapieresistentem oder wiederkehrendem diffusen großen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) entscheiden.Beide Unternehmen seien nicht unmittelbar vom Corona-Virus betroffen. Dennoch seien beide Werte zuletzt mit unter Druck geraten.Wie "Der Aktionär" in den vergangenen Tagen bereits des Öfteren geschrieben hat, sieht er die aktuellen Kurse als langfristig gute Kaufchancen - bei beiden Werten, so Marion Schlegel. Kurzfristig dürfte sich natürlich die Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Krise auch bei diesen beiden Titeln weiter widerspiegeln. In den kommenden Wochen werde es sowohl bei Evotec als auch bei MorphoSys auch von der Zahlenseite her wieder interessant. Bei MorphoSys stehe am 18. März, bei Evotec am 26. März 2020 die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2019 auf der Agenda. (Analyse vom 03.03.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.Börsenplätze Evotec-Aktie: