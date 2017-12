Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

12,369 EUR +0,31% (01.12.2017, 10:42)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG. (01.12.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht bei der Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) aus langfristiger Sicht derzeit klare Kaufkurse.Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass in der Kooperation mit Boehringer Ingelheim ein klinischer Meilenstein erreicht worden sei, der Umsatzerlöse in Höhe von zwei Mio. USD ausgelöst habe. Der Meilenstein sei für die Überführung einer Substanz zur Behandlung von Atemwegserkrankungen in die klinische Phase-1-Entwicklung erzielt worden. Der Vertrag berge für Evotec beträchtliches langfristiges Potenzial über Erfolgszahlungen bei Erreichen von Meilensteinen während der klinischen Entwicklung und über Umsatzbeteiligungen an der Vermarktung neuer Wirkstoffe.Die Nachricht untermauere einmal mehr den starken Nachrichtenfluss von Evotec. Das Wertpapier habe zunächst mit einem Kurssprung von mehr als 3% auf die Meldung reagiert. Im Laufe des Vormittags habe sie jedoch etwas von dem Gewinn abgeben müssen. Der Titel haba in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen, nachdem er zuvor Anfang Oktober noch bei 22,70 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert habe. Shortseller und Gewinnmitnahmen hätten schließlich für einen kräftigen Kursrutsch gesorgt. Aktuell arbeite das Papier an einer Bodenbildung. Wichtig sei die Verteidigung des Supports im Bereich von 11,30 Euro.Aus langfristiger Sicht sieht Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", derzeit bei der Evotec-Aktie klare Kaufkurse. Eine weitere Übertreibung nach unten sei jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen. (Analyse vom 01.12.2017)XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:12,405 EUR +0,61% (01.12.2017, 10:27)