Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 1,91 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen für Kunden zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (06.05.2021/ac/a/d)





Essen (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beiden Chemieriesen BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hätten zuletzt nach einem starken Start ins Jahr 2021 ihre Gesamtjahresprognose angehoben. Nun folge auch der Spezialchemiekonzern Evonik. So werde der MDAX-Konzern dank guter Geschäfte mit der Auto- und der Bauindustrie sowie rund um Hygieneanwendungen ein wenig zuversichtlicher für 2021.Zudem habe die Nachfrage nach Zusatzstoffen für die Produktion etwa von Windrädern oder auch für Schaumstoffe, die in Matratzen sowie zur Dämmung von Kühlschränken verwendet würden, weiter angezogen.Evonik-Chef Christian Kullmann erwarte daher laut einer Mitteilung vom Donnerstag im laufenden Jahr ein um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro, was am unteren Ende 100 Millionen Euro mehr seien als bislang. Analysten hätten für 2021 im Mittel bereits rund 2,2 Milliarden Euro auf dem Zettel. Den Umsatz erwarte Kullmann weiterhin zwischen 12 und 14 Milliarden Euro.Unter dem Strich hätten die Essener mit 186 Millionen Euro rund 43 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient. Der auch für die Dividende wichtige freie Mittelzufluss habe sie fast auf 312 Millionen Euro verdreifacht. Das sei laut Finanzchefin Ute Wolf der höchste Wert seit dem Börsengang im Jahr 2013.Es laufe derzeit gleich in mehreren für Evonik wichtigen Segmenten gut. Und die Chancen stünden gut, dass sich diese Entwicklung zumindest noch mehrere Monate fortsetzen werde. Anleger könnten bei der Dividendenperle weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs kann nun zur Gewinnsicherung auf 24,00 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 06.05.2021)Mit Material von dpa-AFX