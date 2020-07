Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (16.07.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evonik: Das kommt an der Börse gut an! AktienanalyseDie Aktionäre von Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) können aufatmen: Die Corona-Krise hat den Spezialchemiekonzern offenbar nicht ganz so hart getroffen wie befürchtet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Die Geschäfte sind im zweiten Quartal besser gelaufen, als noch im Mai angekündigt", habe Evonik-Chef Christian Kullmann der "Rheinischen Post" gesagt. "So profitierte unser Geschäft mit Zusatzstoffen für Tierfutter von der steigenden Geflügel-Nachfrage. Zudem werden uns Zusatzstoffe für Desinfektionsmittel, Hygieneartikel und Zahnpasta aus der Hand gerissen." In der Krise gebe es ein steigendes Hygiene-Bedürfnis. "Natürlich ist die Nachfrage nach Chemikalien etwa für Autoreifen zurückgegangen, aber auf die Autoindustrie entfallen nur 18 Prozent unseres Umsatzes. Der Umbau der vergangenen Jahre zahlt sich aus", so Kullmann weiter. Daher sollten auch keine weiteren Jobs wegfallen.Was das konkret für die Umsatz- und Gewinnentwicklung bedeute und ob Evonik möglicherweise sogar seine im Mai dieses Jahres vorsorglich zurechtgestutzte Prognose etwas aufpeppe, würden die Marktteilnehmer zwar erst Anfang August erfahren. Die Erleichterung der Anleger sei dennoch deutlich spürbar gewesen.Die MDAX-Aktie verteuerte sich auf Wochensicht um drei Prozent und ließ dabei nicht nur den markanten Widerstand bei 24 Euro, sondern auch die 200-Tage-Linie hinter sich - aus technischer Sicht ein klares Kaufsignal, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2020)Börsenplätze Evonik-Aktie: