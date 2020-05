Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (07.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Essener Konzern senke wegen den Folgen der Corona-Pandemie wie erwartet den Jahresausblick. Robuste Geschäfte etwa mit der Lebensmittelindustrie, mit Desinfektionsmitteln und Zusätzen für die Pharmabranche hätten die verschärfte Autokrise nicht ausgleichen können.Trotz der Corona-Krise halte der Spezialchemiekonzern jedoch an seiner Dividende für 2019 fest. Die vorgeschlagenen 1,15 Euro je Aktie sollten in zwei Tranchen gezahlt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Am 2. Juni solle ein Abschlag von 0,57 Euro je Anteilsschein fließen. Nach der Hauptversammlung, die bereits wegen der Virus-Pandemie auf den 31. August verschoben worden sei, sollten dann am 3. September die restlichen 0,58 Euro fließen. Mit dem Schlusskurs vom Mittwoch entspreche die Ausschüttung einer Dividendenrendite von 5,2%.Evonik sei mit seiner breiten Aufstellung in zum Teil konjunkturunabhängigen Branchen von den Folgen der Corona-Pandemie weniger stark getroffen als andere Chemiekonzerne und bleibe daher der Favorit im Sektor. Mutige, langfristig orientierte Dividendenjäger könnten hier weiter zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 17,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: