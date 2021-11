Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

27,78 EUR -1,17% (09.11.2021, 13:21)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

27,80 EUR -1,10% (09.11.2021, 13:28)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 1,91 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen für Kunden zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (09.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 (deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen, aber Margenrückgang) sei mehrheitlich besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen (aber bereinigtes EPS moderat unter der Analysten-Prognose). Der Ausblick für das Gesamtjahr 2021 sei im Rahmen des Q3-Berichts mehrheitlich angepasst worden (Umsatz, bereinigtes EBITDA, Barmittel-Umwandlungsrate erhöht vs. Finanzergebnis gesenkt). Zudem sei die Steuerquote ab 2022ff erneut angehoben worden (Q3-Bericht: rund 31%; Q2-Bericht: rund 29%; Q1-Bericht: rund 28%).Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 2,04 (alt: 2,06) Euro; berichtetes EPS 2021e: 1,69 (alt: 1,62) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,15 Euro; bereinigtes EPS 2022e: 2,17 (alt: 2,19) Euro; berichtetes EPS 2022e: 1,93 (alt: 1,94) Euro; DPS 2022e: unverändert 1,15 Euro). Bezüglich des Evonik-Mehrheitsaktionärs RAG sei er nach wie vor zwiegespalten (Stabilisierungsanker für das Management/die Strategie vs. Anteilsreduzierungsvorhaben (mehrere Umtauschanleihen auf Evonik-Aktien emittiert, Ziel: Sperrminorität)).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Evonik-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 30,00 auf 29,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 09.11.2021)Börsenplätze Evonik-Aktie: