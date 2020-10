Börsenplätze Evonik-Aktie:



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (16.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Konzern habe am Donnerstag mit besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen für positive Schlagzeilen gesorgt. Auch der endlich konkretisierte Ausblick für 2020 sei auf der Habenseite zu verbuchen. So sei es wenig verwunderlich, dass nun auch Analysten mit positiven Bewertungen aus der Deckung kommen würden. Dennoch könne die Evonik-Aktie bislang davon nicht profitieren.Chetan Udeshi, Analyst der US-Bank JPMorgan, habe das Kursziel für die Evonik-Aktie nach vorläufigen Quartalszahlen und einem etwas zuversichtlicheren Jahresausblick von 24 auf 25 Euro erhöht und das Rating auf "overweight" belassen.Zuversichtlicher sei die DZ BANK: Die Analysten hätten die Kaufempfehlung für die Evonik-Aktie nach den Zahlen mit einem fairen Wert von 28 Euro bestätigt.Evonik ist nach wie vor eine Aktie, bei der ein zweiter Blick lohnt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wer die Dividenden-Perle (aktuelle Rendite: 5,1 Prozent) bereits im Nest habe, habe aktuell im Grunde keinen Handlungsbedarf. Aktivität sollte nur beim Thema "Stopp-Kurs" entfaltet werden: Hier sei unbedingt eine Exit-Marke bei 19,00 Euro zu setzen. (Analyse vom 16.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link