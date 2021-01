Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

27,28 EUR +1,41% (06.01.2021, 11:30)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

27,38 EUR +1,48% (06.01.2021, 11:45)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (06.01.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von "kaufen" auf "halten" herab.Die Evonik-Aktie sei seit der letzten Kommentierung des Analysten (am 01.12.2020; Xetra Schlusskurs vom 30.11.2020: 25,31 Euro) weiter gestiegen. Auf Sicht von drei Monaten (Evonik-Aktie: +17%) habe eine Outperformance gegenüber der Branche (zum Vergleich Stoxx Europe 600 Chemie: +6%) ausgewiesen werden und damit die vorangegangene Underperformance gegenüber dem Sektor (ein Argument für die Hochstufung des Analysten auf "kaufen" am 19.10.2020) reduziert werden können. Die Geschäftsentwicklung des Evonik-Konzerns sollte nach Erachten des Analysten aufgrund der regionalen und strukturellen Positionierung von den Covid-19-Impfstoffen (erhöhe seines Erachtens die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung) profitieren. Ferner sei Evonik auf dem Wachstumsmarkt Wasserstoff aktiv und treibe den Konzernumbau weiter voran. Dies sehe Diermeier zum aktuellen Zeitpunkt aber bereits in seinen Prognosen reflektiert, weshalb diese Bestand hätten (u.a. berichtetes EPS 2020e: 1,13 Euro; berichtetes EPS 2021e: 1,50 Euro).Den Evonik-Mehrheitsaktionär RAG erachte Diermeier für die Evonik-Strategie und das Evonik-Management als Stabilisierungsanker. Jedoch sehe er durch den Kursanstieg der Evonik-Aktie auch ein gestiegenes Risiko von weiteren Anteilsreduzierungen seitens des Mehrheitsaktionärs (siehe Januar 2020 (Platzierungspreis je Aktie: 25,30 Euro) und September 2018 (Platzierungspreis je Aktie: 30,65 Euro)) jenseits der vier von RAG emittierten Umtauschanleihen auf Evonik-Aktien (Wandlungspreise "noch" >28 Euro je Aktie; Wandlungspreise würden aber bei Dividendenausschüttungen und Kapitalmaßnahmen angepasst).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Evonik-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel werde bei 27 Euro belassen. (Analyse vom 06.01.2021)Börsenplätze Evonik-Aktie: