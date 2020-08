Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

24,10 EUR +3,39% (04.08.2020, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

24,14 EUR +2,85% (04.08.2020, 10:59)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (04.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Die Evonik-Aktie lege am Dienstag deutlich zu. Der Grund hierfür seien die heute vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal und die bestätigte Jahresprognose. Robuste Geschäfte mit Desinfektionsmitteln und mit der Pharma- und Lebensmittelbranche hätten beim Essener Konzern die Folgen der Autokrise ein Stück weit gemildert. So hätten Kunden im zweiten Quartal Zusatzstoffe für Hygiene- und Körperpflegemittel rege nachgefragt und auch die Geschäfte mit Tierfuttereiweißen sowie mit Materialien für Windkraftanlagen seien gut gelaufen. Hinzugekommen seien Kostensenkungen.Die im Vergleich zu vielen Wettbewerbern geringere Konjunkturabhängigkeit komme Evonik derzeit zugute. Für den "Aktionär" bleibe die günstig bewertete Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,8%) der Favorit im Chemiesektor. Langfristig orientierte Anleger könnten weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 19 Euro belassen werden., so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Evonik-Aktie: